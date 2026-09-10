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Мостовой может стать одним из лидеров «Локомотива». Его биополе будет более свободным, чем в «Зените», где он находился под натиском звезд

Мостовой может стать одним из лидеров «Локомотива». Его биополе будет более свободным, чем в «Зените», где он находился под натиском звезд

«Мостовой может стать одним из лидеров команды. Мне кажется, в «Локомотиве» его биополе будет более свободным, чем в «Зените», - заявил бывший защитник «Локомотива» Максим Беляев.

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