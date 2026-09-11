Путин предупредил о возможном росте цен на газ в Европе до 1500 долларов

Президент России Владимир Путин заявил о возможном значительном росте цен на газ в Европе — до 1500 долларов за тысячу кубометров.
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