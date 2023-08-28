Любопытно, однако

75 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Колесников
    Они у нас здесь давно уже хозяевами чувствуют, а мы для них что-то вроде рабов. Гнать их надо из России!Разговор с азерба...
  • Зоя Копань
    Для них ничего личного, только бизнес над наивным коренным населением нашей страны!Разговор с азерба...
  • Зоя Копань
    Ну да конечно они "ценят свою работу" потому что в нашей стране можно продавать отправленный сидр и шаурму с гнилого ...Разговор с азерба...

Обыкновенное предательство: приезжих предупредили

Обыкновенное предательство: приезжих предупредили

Операция "Мигрант" по борьбе с нелегалами оказалась рассекречена ещё до начала. Полицейские-предатели слили информацию в мигрантские чаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Поля Русс
Сталин полицаев сливших узколобым инфо о чистке-рейдах - РАССТРЕЛЯЛ бы....очень действенная мера....Ну когда же решится ЭТА ПРОБЛЕМА....РОССИЯНЕ УЖЕ КРИЧАТ, НО ПОКА ВСЕ ТАК МЕДЛЕННО...ДА ЕЩЕ ПРЕДАТЕЛИ НА ПУТИ..
Ответить
6 час.
Роман Рессер
А кто это сказал, что мы сейчас воюем только с Украиной ? В чем это превосходит запад Россию, огласите, пожалуйста. Мы, как раз таки, воюем с той мразотой пол мира. Дабы не получить по хлебальнику, запад держит бандерофашистов за вожжи, эквилибрируя оружием очень аккуратно. Лондон с Вашингтоном конкретно облажались. Чтоб как-то поддержать свой искусственный авторитет, начали снабжать нацистов новейшим оружием. Мы используем всего лишь 30-35% вооружения. Я, лично, уверен, что запад сделает все возможное, вплоть до сброса Украины в руки России... только бы Россия не начала полномасштабную войну. Это будет ВСЁ ! Запад очень хорошо воспринял слова Путина ... ЗАЧЕМ  МНЕ  ТАКОЙ  МИР,  ЕСЛИ В  НЕЙ  НЕ БУДЕТ  РОССИИ !
Ответить
5 час.
Valerij Arnst
Это точно
Ответить
25 мин.

Картина дня

наверх