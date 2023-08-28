Обыкновенное предательство: приезжих предупредили

Роман Рессер

А кто это сказал, что мы сейчас воюем только с Украиной ? В чем это превосходит запад Россию, огласите, пожалуйста. Мы, как раз таки, воюем с той мразотой пол мира. Дабы не получить по хлебальнику, запад держит бандерофашистов за вожжи, эквилибрируя оружием очень аккуратно. Лондон с Вашингтоном конкретно облажались. Чтоб как-то поддержать свой искусственный авторитет, начали снабжать нацистов новейшим оружием. Мы используем всего лишь 30-35% вооружения. Я, лично, уверен, что запад сделает все возможное, вплоть до сброса Украины в руки России... только бы Россия не начала полномасштабную войну. Это будет ВСЁ ! Запад очень хорошо воспринял слова Путина ... ЗАЧЕМ МНЕ ТАКОЙ МИР, ЕСЛИ В НЕЙ НЕ БУДЕТ РОССИИ !