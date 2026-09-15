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Военкор Коц предупредил Польшу о последствиях идеи разгромить Россию за 42 дня

Военкор Коц предупредил Польшу о последствиях идеи разгромить Россию за 42 дня

План главы МИД Польши Радослава Сикорского, согласно которому НАТО якобы «поставит на колени» Россию за 42 дня, может обернуться катастрофой для Европы из-за ядерного арсенала РФ.

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