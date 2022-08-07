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«Готов  ». Роналду выложил фото в форме «МЮ» перед игрой 1-го тура АПЛ с «Брайтоном»

«Готов  ». Роналду выложил фото в форме «МЮ» перед игрой 1-го тура АПЛ с «Брайтоном»

Криштиану Роналду опубликовал новое фото перед игрой 1-го тура АПЛ с «Брайтоном». Нападающий «Манчестер Юнайтед» выложил фотографию с товарищеской игры против «Район Вальекано» и подписал ее: «Я готов  ».

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