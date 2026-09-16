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Царьград

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Театр «Турдус» пригласил зрителей на перформанс с обменом ролями

Театр «Турдус» пригласил зрителей на перформанс с обменом ролями

Театр «Турдус» предлагает уникальный перформанс-эксперимент с обсуждением визави, стартующий в 18:00 в ресторане Le Bourg 1905.

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