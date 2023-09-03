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В Израиле отменили еврейский спектакль по жалобе неонацистов

В Израиле отменили еврейский спектакль по жалобе неонацистов

В Израиле отменили еврейский спектакль по жалобе неонацистовВ Израиле крупный скандал в культурной и театральной среде.

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Комментарии
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Ната
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18 час.
Н
Ната
Эта с.ка Белая - предатель по жизни! Все предал: Родину, женщину, культуру!
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18 час.
Владимир Аверков
лихо Вайсман развёл жидоевреев!...и сам нарисовался,как бдительный перец и бывших евреев-коллег(типа Шейнциса и Варшавера) облаял и местных обрезов показал натуральными неофашистами...ТАЛАНТИЩЕ!!!
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10 час.

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