В Израиле отменили еврейский спектакль по жалобе неонацистовВ Израиле крупный скандал в культурной и театральной среде.
В Израиле отменили еврейский спектакль по жалобе неонацистов
Комментарии
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Ната
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18 час.
Н
Ната
Эта с.ка Белая - предатель по жизни! Все предал: Родину, женщину, культуру!
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18 час.
Владимир Аверков
лихо Вайсман развёл жидоевреев!...и сам нарисовался,как бдительный перец и бывших евреев-коллег(типа Шейнциса и Варшавера) облаял и местных обрезов показал натуральными неофашистами...ТАЛАНТИЩЕ!!!
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10 час.
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