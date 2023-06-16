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«Ну что, американцы, изолировали Россию?! Смотрите, не надорвитесь!»

«Ну что, американцы, изолировали Россию?! Смотрите, не надорвитесь!»

«Да куда там России в калашный ряд нормальных-то стран!», «Вы видели товарооборот Китая и США? Что там забыла Россия?» — помните все эти разговоры готовой давности? Через 12 месяцев всё выглядит как-то не очень оптимистично для апологетов фразы «Китай поменяет Россию на торговые отношения с США!» Во-первых, нет, не поменяет, и дело не в какой-то собой «любви».

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