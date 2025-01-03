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Чемпионат мира по дартсу-2025. Финал. Литтлер против ван Гервена

Чемпионат мира по дартсу-2025 Лондон, Англия Финал Люк Литтлер (Англия) – Майкл ван Гервен (Нидерланды) – 22:45 мск ПРИМЕЧАНИЕ: максимальное количество сетов – 13.

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