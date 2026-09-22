Петербурженка получила 7 лет колонии за убийство матери 18 ударами ножа

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местную жительницу к семи годам колонии общего режима за убийство матери, которой она во время пьяной ссоры в августе 2025 года нанесла 18 ножевых ранений и множественные удары тупым предметом.
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