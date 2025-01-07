Специалист рассказал, сколько пользы в замороженных овощах и ягодах

Ведущие подкаста «Обман веществ» делятся советами по выбору и размораживанию продуктов. Многие считают, что замороженные овощи, фрукты и ягоды хуже свежих и содержат меньше полезных микроэлементов и витаминов.
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