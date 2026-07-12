Дачада суны законсыз файдаланган өчен штраф салырга мөмкиннәр

Дача коесыннан суны шәхси ихтыяҗлар өчен генә кулланмаган очракта штраф салырга мөмкиннәр. Бу хакта «Абзац»ка закон чыгаруны үстерү үзәге директорының беренче урынбасары, юридик фәннәр кандидаты Дмитрий Матюшенков сөйләде.
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