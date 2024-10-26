Израиль атаковал военные объекты на территории Ирана. Главное

Ночью 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечные удары по военным целям в Иране. Представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что данная атака была совершена «в ответ на многомесячные непрекращающиеся атаки иранского режима на Израиль».
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