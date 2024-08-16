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Исследователи опровергли экзистенциальную угрозу ИИ для человечества

Исследователи опровергли экзистенциальную угрозу ИИ для человечества

Новое исследование: большие языковые модели не представляют экзистенциальной угрозы человечеству Согласно новому исследованию Университета Бата и Технического университета Дармштадта в Германии, большие языковые модели (LLM), такие как ChatGPT, не способны обучаться самостоятельно или приобретать новые навыки, что означает, что они не представляют экзистенциальной угрозы человечеству.

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