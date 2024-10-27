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Ходдл о Феликсе: «Хороший игрок, на первый взгляд, но он не прогрессирует. Возможно, ему стало сложнее после «Барсы», где он чувствовал себя как дома»

Португальский нападающий ни разу не вышел в стартовом составе «Челси» в Премьер-лиге в этом сезоне. Прошлый сезон игрок провел в аренде в «Барселоне», права на него принадлежали «Атлетико».

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