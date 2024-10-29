Прототип китайского сверхзвукового пассажирского самолета совершил испытательный полет

Рендер сверхзвукового пассажирского самолета Yunxing / © Space Transportation По данным китайской компании, этот коммерческий транспортный самолет сможет развивать крейсерскую скорость до 4900 километров в час — в два раза быстрее, чем летал легендарный британо-французский сверхзвуковой «Конкорд».