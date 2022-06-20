Жители Украины получили более 34 тысяч тонн гумпомощи от российских военных

Российские военные доставили более 34 тысяч тонн гуманитарного груза на Украину с марта 2022 года. Всего было проведено 1,1 тысячи акции помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.