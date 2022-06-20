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Жители Украины получили более 34 тысяч тонн гумпомощи от российских военных

Жители Украины получили более 34 тысяч тонн гумпомощи от российских военных

Российские военные доставили более 34 тысяч тонн гуманитарного груза на Украину с марта 2022 года. Всего было проведено 1,1 тысячи акции помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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