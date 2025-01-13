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Зеленского оставили без козыря. Литий, которым торговался Киев, перешёл под контроль России

Зеленского оставили без козыря. Литий, которым торговался Киев, перешёл под контроль России

Армия России взяла под контроль месторождение лития, которым торговался Киев. Бывшего президента Украины Владимира Зеленского оставили без козыря.

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