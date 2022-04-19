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Покупатели сняли на видео странные танцы в магазине IKEA в Москве: Компания дала пояснение

Покупатели сняли на видео странные танцы в магазине IKEA в Москве: Компания дала пояснение

Компания IKEA уже полтора месяца как "временно приостановила работу" в России. Однако внимательные покупатели заметили, что хотя магазины в ТЦ и закрыты, в них теплится жизнь: за витринами ходят сотрудники, в залах происходит перемещение товаров.

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