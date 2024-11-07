В Госдуме предложат запретить тратить из бюджета более 1 млн рублей на концерты

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков намерен внести на рассмотрение думы проект закона о запрете выделять на выступления артистов более одного миллиона рублей из государственного и региональных бюджетов.
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