Подлодка Уфа остановилась в Индонезии

Дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" проекта 636.3 (шифр "Варшавянка"), построенная на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота, в сопровождении спасательного буксира "Алатау" совершила деловой заход в порт Сурабая.
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