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На Пермь надвигается смерч

На Пермь надвигается смерч

Смерчи менее опасны, чем шквалы, так как вызывают локальные разрушения на небольших территориях.С 12 по 14 июня на севере Пермского края ожидаются сильные грозы с опасными явлениями: мощными шквалами, крупным градом и даже смерчами.

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