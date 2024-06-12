На Пермь надвигается смерч

Смерчи менее опасны, чем шквалы, так как вызывают локальные разрушения на небольших территориях.С 12 по 14 июня на севере Пермского края ожидаются сильные грозы с опасными явлениями: мощными шквалами, крупным градом и даже смерчами.
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