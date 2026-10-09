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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нияз Билалов завоевал бронзу на чемпионате мира по дзюдо в Баку

Российский дзюдоист Нияз Билалов завоевал бронзу на чемпионате мира в Баку.  В финальной схватке в весовой категории до 100 кг он одолел своего соотечественника Армана Адамяна.

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