Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Гори всё огнем: ЕС готов на самосожжение во имя русофобии

Гори всё огнем: ЕС готов на самосожжение во имя русофобии

Гори всё огнем: ЕС готов на самосожжение во имя русофобии Испания не может применять Ка-32 для тушения пожаров из-за антироссийских санкций Светлана Гомзикова Фото: Mateo Lanzuela / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Вадим Трухачёв Аномальная жара, которая наблюдается в Европе этим летом, привела к масштабным лесным пожарам в нескольких европейских странах.

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