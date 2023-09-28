Британский аналитик заявил о начале вражды между Украиной и Западом

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein Британский аналитик Бычинский указал на вражду между Украиной и Западом Резкие высказывания президента Украины Владимира Зеленского в сторону своих союзников могут привести к потере партнеров.
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