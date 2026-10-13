Александр Широкорад: Если бы Россия действовала, как НАТО, Украина была бы мирной и дружественной уже 4 года

Бандеровской власти дали время опомниться, а Западу — развязать против нас войну. И это можно было просчитать Александр Широкорад Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Главная причина того, что в феврале 2022 года Россия начала СВО, по сути полицейскую операцию, а не развернула полномасштабные боевые действия как против вражеского государства, заключалась в том, что подавляющее большинство россиян считали украинцев братьями, а Украину едва ли не той же Россией.
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Диванные эксперты оказались правы. А генералы не просто нет, они в основном арестованы за воровство.
Причем здесь НАТО? Генералам не до СВО было. Они бабло считали и кубышки набивали.
Э-эх... Если бы я был таким умным, как мая жына "потом".
Хорошая мысля приходит опосля.
Опять двадцать пять-если бы,да кабы...
Широкоград прав.
Но имеем то, что имеем.
К Победе все же движемся.
Он полностью прав, но автор почему то убрал такое мнение из опросника.
Есть один но зато беспроигрышный вариант, как сделать Украину мирной и дружественной России. Для этого нам надо забыть про какую- то там Украину- и заняться собой! Своей экономикой. Наукой. Медициной. Образованием...
И тогда украинцы, унюхав из- за поребрика запах сала и горилки, толпой прибегут к нам записываться в друзья! Сами!!
Что, не верите? А между тем, вся история Украины- это история предательств и бесконечной беготни по Европе в поисках того, под которого выгоднее лечь. Украинцы клялись в верности- и предавали, как только кто- то обещал кусок пожирнее. Да и нет у них такого понятия «предательство». Просто украинцы ищут где сытнее...
И такими они были всегда. Даже, когда не было такого государства «Украина».