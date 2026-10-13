Александр Широкорад: Если бы Россия действовала, как НАТО, Украина была бы мирной и дружественной уже 4 года

Бандеровской власти дали время опомниться, а Западу — развязать против нас войну. И это можно было просчитать Александр Широкорад Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Главная причина того, что в феврале 2022 года Россия начала СВО, по сути полицейскую операцию, а не развернула полномасштабные боевые действия как против вражеского государства, заключалась в том, что подавляющее большинство россиян считали украинцев братьями, а Украину едва ли не той же Россией.