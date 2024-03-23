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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч между «Спартаком» и «Металлургом», перенесенный с 23 марта, планируют провести 26 марта. Игра «Авангарда» и «Локо» тоже запланирована на вторник

«Спартак» сообщил, что перенесенный с 23 марта матч между «Спартаком» и «Металлургом» планируют провести в ДС «Мегаспорт» во вторник, 26 марта в 19:30 по московскому времени.

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