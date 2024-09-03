В Раде рассказали о возможной отставке главы МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба станет следующим министром, который подаст заявление об отставке, ему «уже дали бумагу и ручку», заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).