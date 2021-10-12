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Вашингтон и Сеул обсудят вопрос завершения Корейской войны

Вашингтон и Сеул обсудят вопрос завершения Корейской войны

Предложение о заключении декларации о прекращении Корейской войны обсудит в Вашингтоне советник по нацбезопасности президента Южной Кореи Су Хун, 12 октября сообщает агентство Рёнхап.

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