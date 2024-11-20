Первый обзор Omoda C7

Если вы до сих пор не привыкли к китайским маркам, то Omoda дебютировала в России только в ноябре 2022 года, сейчас входит в десятку самых популярных автомобилей, а кроссовер Omoda С5 остается одним из бестселлеров класса кроссоверов C+.