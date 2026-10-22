European countries are discussing the candidacy of a negotiator for a dialogue with Russian President Vladimir Putin on the settlement of the Ukrainian conflict, Politico writes, citing unnamed diplomats from the EU.
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