Информация о состоянии аварийности в Ивановской области за прошедшие три дня

В пятницу в Фурманове в 13-25 на улице Хлебникова 33-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Калина», совершил наезд на 46-летнюю женщину, переходящую проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.
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