Информация о состоянии аварийности в Ивановской области за прошедшие три дня

В пятницу в Фурманове в 13-25 на улице Хлебникова 33-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Калина», совершил наезд на 46-летнюю женщину, переходящую проезжую часть справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу.