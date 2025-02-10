Замглавы МИД РФ Галузин прокомментировал сближение Армении с ЕС

Россия полагает, что одновременное членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Евросоюзе (ЕС) невозможно, поэтому со временем Еревану предстоит сделать выбор, заявил в беседе в «Известиями» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
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