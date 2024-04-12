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Царьград

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Пошла не в предка: на правнучку лётчика Чкалова возбудили уголовное дело за призывы к терроризму

Пошла не в предка: на правнучку лётчика Чкалова возбудили уголовное дело за призывы к терроризму

Дарья Богданова, правнучка великого советского лётчика Валерия Чкалова, наконец-то привлекла внимание правоохранительных органов: через Интернет она собирает деньги для преступного киевского режима, а также позволяет себе высказывания, полные ненависти к родной стране.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Потомок поганый предка славного....
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