Стамате не согласна с Дорином Речаном: «Я бы так не поступила»

«Я бы этого избежала», – так председатель парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате прокомментировала решение премьер-министра Дорина Речана упомянуть в начале заседания правительства имена трех судей Апелляционной палаты, отменивших решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям об исключении представителей партии «Шанс» из всеобщих местных выборов, состоявшихс .