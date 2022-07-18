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Китай запланировал на 2026 год миссию по отклонению траектории астероида, приближающегося к Земле

Китай запланировал на 2026 год миссию по отклонению траектории астероида, приближающегося к Земле

Еще в апреле этого года Китай объявил о том, что работает над системой защиты Земли от астероидов, она будет включать в себя системы мониторинга и непосредственно нейтрализации объектов, потенциально угрожающих Земле.

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