Швейцария лишила украинцев с подконтрольных Киеву территорий права на убежище

Политика как она есть

Национальный совет Швейцарии (верхняя палата парламента) принял решение, согласно которому право на получение защитного статуса S для граждан Украины теперь могут претендовать только жители территорий, которые не контролируются Киевом или находятся в зоне боевых действий.