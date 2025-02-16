РИА: Смирнов раскрыл попытку НАТО проникнуть на Украину под прикрытием

Глава Крымской миссии Заур Смирнов уверен, что что военные силы НАТО появятся на Украине под прикрытием миротворцев.
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