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Инструкторы НАТО ездили готовить боевиков на базу "Азова"* в 2021 году

Военные инструкторы НАТО из Дании и Великобритании посещали базу "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация) для подготовки украинских боевиков, хотя "Азов" из-за связей с неонацизмом и был исключен из военного финансирования США.

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