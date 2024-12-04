Жителей многоквартирных домов предложили оградить от навязанных услуг

Запрет коснется в том числе и дополнительных платных услуг, которые возникают в платежных документах на оплату жилищно-коммунальных услуг без согласия жильцов и без заключения с ними договоров Правительство внесло в Госдуму поправки в закон «О защите прав потребителей», которыми запрещается навязывать россиянам дополнительные платные услуги без их согласия.