Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

16 подписчиков

Жителей многоквартирных домов предложили оградить от навязанных услуг

Жителей многоквартирных домов предложили оградить от навязанных услуг

Запрет коснется в том числе и дополнительных платных услуг, которые возникают в платежных документах на оплату жилищно-коммунальных услуг без согласия жильцов и без заключения с ними договоров Правительство внесло в Госдуму поправки в закон «О защите прав потребителей», которыми запрещается навязывать россиянам дополнительные платные услуги без их согласия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх