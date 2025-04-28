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Состоящий 75 лет в браке ветеран Симон рекомендует молодежи не думать о возрасте

Американский ветеран Второй мировой войны Энтони Симон обручился со своей избранницей 75 лет назад. Мужчина в беседе с изданием La Nacion поделился рекомендациями для молодого поколения, как сохранить брак в течение стольких лет.

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