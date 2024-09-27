В Рязанской области анонсировали грибной фестиваль в лесу в условиях особого противопожарного режима

Фестиваль «Грибы с глазами» проходит не впервые, обычно он собирает достаточно много гостей. Чемпионат по сбору грибов в программе тоже не в первый раз – обычно участники берут корзины и отправляются в лес рядом с селом Ласково.
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