RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️а обычные люди все беднеютСостояние богатей...
  • Юрий Во
    Вот пусть этот "узкий круг" и голосует за Надеждина. А мы посмотрим, насколько "узок" этот круг. Почему то думаю, что...Генпрокуратуру Ро...
  • Валентин Щербаков
    Меняйте, неменяйте, скоро всё вернётся на круга свои....В Днепропетровске...

«Востребованность этого оружия крайне высока»: Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству новых САУ

«Востребованность этого оружия крайне высока»: Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству новых САУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита на «Уралтрансмаш» проверил выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем «Мста-С», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт», а также «Коалиция-СВ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх