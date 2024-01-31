«Востребованность этого оружия крайне высока»: Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству новых САУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита на «Уралтрансмаш» проверил выполнение гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем «Мста-С», «Акация», «Тюльпан», «Гиацинт», а также «Коалиция-СВ».