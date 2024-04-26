Эксперт Исаков сравнил критиков ЦБ с прогоняющими врачей в чуму крестьянами

Критики жесткой денежно-кредитной политики Банка России, которые называют бесполезным и даже вредным решение ЦБ удерживать ключевую ставку на высоком уровне ради борьбы с инфляцией, путают причину и следствие.
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