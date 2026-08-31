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От отменённой чужой свадьбы до шоураннера «Ёлок»: как Евгений Кулик покорил кино и сеть

От отменённой чужой свадьбы до шоураннера «Ёлок»: как Евгений Кулик покорил кино и сеть

Евгений Кулик построил карьеру в развлекательной индустрии вопреки привычным правилам шоу-бизнеса. Без профильного актёрского диплома и попыток вписаться в жесткие стандарты фитнес-культуры он прошёл путь от импровизированных роликов на домашнем диване до статуса шоураннера крупнейших кинофраншиз страны и многодетного отца.

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