Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты в России

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода — до 9 марта 2027 года. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денег на 00:00 мск указанной даты, но не более $10 000 или эквивалентной суммы в евро.