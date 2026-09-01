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Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты в России

Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты в России

Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода — до 9 марта 2027 года. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денег на 00:00 мск указанной даты, но не более $10 000 или эквивалентной суммы в евро.

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