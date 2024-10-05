Фигурант дела о сухпайках Пешков ранее был условно осужден за растрату

Брянский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку за растрату в особо крупном размере бывшего заместителя командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковника Дмитрия Пешкова, который сейчас арестован в рамках нового уголовного дела.
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