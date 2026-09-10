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Крымская газета

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Гинеколог опровергла возможность запланировать пол ребёнка при естественном зачатии

Гинеколог опровергла возможность запланировать пол ребёнка при естественном зачатии

Ни один из популярных способов «запланировать» пол ребёнка при естественном зачатии не имеет доказанной эффективности.

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