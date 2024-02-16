Foods: отходы виноделия обладают омолаживающими свойствами

Ученые из автономного университета штата Нуэво Леон в Мексике обнаружили, что отходы виноделия (косточки, кожура винограда) обладают противоопухолевыми, антиоксидантными, противомикробными и омолаживающими свойствами.
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