Мошенники и дроны больше всего тревожили россиян в первом квартале 2025 года

Самым встревоженным регионом в России шестой год подряд остается Москва — такие данные показал опубликованный рейтинг тревожностей в регионах РФ за I квартал 2025 года в рамках исследования "Национальный индекс тревожностей.
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